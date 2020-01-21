Новым главой Окружного административного суда города Киева (ОАСК) снова стал Павел Вовк. Об этом информирует пресс-служба суда.

Сообщается, что председатель был избран путем тайного голосования судей 21 января. За Вовка отдали свой голос 39 из 42 присутствующих судей.

"Кроме того, во время собрания судей были обсуждены итоги осуществления судопроизводства Окружным административным судом города Киева в 2019 году, актуальные вопросы судебной практики и другое", – сказано в сообщении.

Напомним, что 20 августа, Павел Вовк сложил полномочия председателя ОАСК. Это произошло после того, как 30 июля августа прокуратура вручила судье подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. В конце июля в ОАСК провели обыски. Тогда Павел Вовк назвал их политическим заказом предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который, по словам судьи, мстит за решение ОАСК о незаконности национализации "Приватбанка".