В Государственном бюро расследований готовятся к принудительному приводу бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Об этом заявил начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

Об этом Корецкий заявил сегодня, 21 января, возле здания ГБР, передает корреспондент "Страны".

"Порошенко не появился без уважительных причин, хотя повестки направлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом по адресу его места проживания, по адресу его регистрации и по месту работы в Верховной Раде. То есть он был надлежащий образом уведомлен. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и без вызова в ГБР, ему также было сообщено о необходимости явиться сегодня для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился на допрос. Соответственно следователями сейчас готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - заявил Корецкий.

Ранее стало известно, что Порошенко так и не явился на допрос в ГБР, который должен был пройти 21 января в 10:30.

Напомним, вчера адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что бывший глава страны отменил свой визит в Швейцарию и приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестку на допрос в качестве свидетеля на 24 января в деле о (Минских Договоренностях) на 30 января в деле касательно (моряков) и на 11 февраля в деле про (судебную реформу).Также Головань уточнил, что на 21 января Порошенко повестки не получал.

Как сообщала "Страна", Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Также сообщалось, что в ГБР уже думали о том, чтобы силой привести экс-гаранта Петра Порошенко на допрос, если он снова проигнорирует требования правоохранительных органов.