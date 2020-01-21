Российский президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции норму о том, что главой России можно быть только два раза за всю жизнь. Также изменения в главный закон страны ужесточат требования к кандидатам на пост президента.

Так, главой государства не сможет стать человек, который имел иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом говорится в законопроекте "О поправке в Конституцию РФ", передает "Медуза".

Но из запрета сделали исключение для жителей оккупированного Россией украинского Крыма. Кроме того, изменения в Конституцию позволят не исполнять международные договоры, и отменять их для этого не придется.

Отмечается, что поправки не затронут статью 15 Основного закона, гарантирующую приоритет международных договоров над российскими законами, поскольку ее можно поменять, только приняв новую Конституцию целиком.

При этом российские власти позволят себе просто не исполнять отдельные решения межгосударственных органов. Для этого Конституционному суду достаточно будет уличить эти органы в "неверном", то есть неконституционном истолковании международных договоров.

Таким образом, процедура будет похожа на ту, что сейчас действует в отношении решений ЕСПЧ.

Отметим, что сейчас в Конституции РФ прописано, что президентом России можно быть только два срока подряд. Эта норма позволила Путину четыре раз стать главой государства: два раза подряд, пропустить один срок и потом еще два раза подряд.

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Ими, в частности, он предлагает сделать российский основной закон сильнее международного права.

Также изменения предусматривают новые условия для кандидатов в президенты России. Предлагается закрепить для них требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Как писала "Страна",в обновленную Конституцию РФ хотят ввести норму о присоединении к России Украины и Белоруссии.