Минкульт опубликовал черновик законопроекта о дезинформации и пригласил журналистов обсудить его 28 января.

Дискуссии обещают быть жаркими. Ведь документ вводит официальное разделение журналистов на привелигированных и не очень. И по факту - госрегулирование журналисткой деятельности через нового супер-чиновника - Уполномоченного по информации.

Также в документе прописана уголовная отвественность за организацию распространения дезинформации, о чем мы уже рассказывали.

"Страна" изучила новые грани будущего законопроекта.

"Индекс доверия"

Государство хочет присваивать медиа так называемый "индекс доверия". Который будет означать, что СМИ придерживается норм законодательства, а его контент отвечает профессиональной этике.

"Индекс" - дело добровольное. Однако без него нельзя будет получить надлежащей защиты от государства.

Механика такова. Медиа подает заявку на присвоение ему "индекса доверия". Его, кстати, выдают специальные негосударственные организации - но отбирает их для этого чиновник, так называемый "уполномоченный по информации" (о нем мы расскажем ниже).

Далее эти организации проверяют контент заявителя (например, веб-сайта или, скажем, телеграм-канала). За что уже на первом этапе претенденту придется заплатить.

Если все хорошо, то СМИ получает "индекс доверия", а государство компенсирует ему расходы на, скажем прямо, лицензирование. Если же в присвоении ИД отказывают, то деньги уже не вернут.

Пока непонятно, о каких суммах идет речь. Но очевидно, что вводится имущественный ценз: небольшие сайты или блоги могут не захотеть рисковать своими деньгами. А значит будут, как мы покажем ниже, менее защищены в глазах закона.

"Индекс" выдается на один год, но может быть отозван и раньше - если медиа нарушает предписания Уполномоченного, а также сменило собственника или главного редактора. Или любое лицо, которое "контролирует контент".

После присвоения ИД, медиа включается в "электронную систему доверия". По ней уполномоченный будет выписывать СМИ предупреждения, опровержения дезинформации, разного рода реакомендации и так далее. Забегая вперед отметим, что такие полномочия у "смотрящего" будут и в отношении

Именно в этой системе и будут фиксироваться нарушения СМИ, которые могут послужить основанием для отзыва "лицензии", штрафов и даже блокировки медиа.

Впрочем, даже без всякого "индекса" любым СМИ в стране - даже если это просто блог или популярный аккаунт в Facebook - будет заниматься специальный чиновник, который может начать процедуру его закрытия через суд, если там будет обнаружена "дезинформация".

Уполномченный смотрящий

Как уже говорилось раньше, законопроект Бородянского вводит должность уполномоченного по вопросам информации, назначаемого Кабмином. Такого себе "медиафюрера" (по аналогии со "шпрехенфюрером" - языковым омбудсменом).

У него множество функций. Среди них:

1. Искать дезинформацию в медиа и требовать у СМИ ее опровержения.

2. Запрашивать информацию о владельцах того или иного медиа, если даже оно не входит в разряд СМИ (например, анонимный телеграм-канал) и не имеет "индекса доверия".

3. Жаловаться на СМИ в органы власти, которых затрагивает "дезинформация"

4. Обращаться в суд с целью признания факта дезинформации и требованием ее опровергнуть

5. Через суд блокировать информацию в интернете (веб-страницы или целого сайта) и даже в мессенджерах - через блокировку учетной записи (как именно это будут делать - непонятно, но важен сам факт). Видимо, речь о телеграм-каналах (в том числе анонимных), которые в последнее время набирают популярность и через которые часто сливаются инсайды на "Слугу народа".

6. Уполномоченный имеет право обращаться не только в органы власти, но и к СМИ, а также физическим лицам с запросами - в том числе на информацию и документы с ограниченным доступом. А также вызывать к себе журналистов, да и всех граждан, для объяснений.

То есть любое СМИ обязано будет раскрыть по запросу уполномоченного свою внутреннюю редакционную структуру, список работников и другую информацию, которую обычно не афишируют. А журналисты или блогеры будут обязаны ходить на "допросы" к уполномоченному.

Причем ниже по тексту закона говорится, что физлица и юрлица всех форм собственности обязаны сотрудничать с уполномоченным. А именно: предоставлять информацию с ограниченным доступом и являться по требованию этого чиновника для дачи объяснений.

Очевидно, что весь этот механизм направлен прежде всего на ресурсы, которые "не так" освещают вопросы войны на Донбассе, Крыма, России или критикующие власть в целом.

Поскольку само понятие "дезинформации" касается именно таких глобальных вещей, а не, скажем, клеветы на какого-то отдельного человека. Ведь ее можно и сегодня опровернуть через суд - без всякого уполномоченного.

"Дезинформация - недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности по национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровью граждан, состоянию окружающей среды", - говорится в законопроекте.

Понятие, как видим, выписано максимально широко - чтобы по нему можно было легко найти "дезинформацию" в любом СМИ.

Как накажут за "дезу"

Для начала Уполномоченный, если найдет дезинформацию, потребует ее опровергнуть. Или опубликовать ответ на нее - если речь не о фактажном, а об аналитическом материале, с которым "не согласен" уполномоченный.

Если же СМИ откажется, то чиновник обратится в суд. Такие дела будут подсудны апелляционным админсудам как первой инстанции, и кассационному админсуду - для обжалования.

Учитывая сроки рассмотрения кассаций - обжалование может затянуться на месяцы.

А вот для уполномоченного устанавливается ускоренный срок рассмотрения заявлений - максимум через три дня с момента подачи. Решение суда вступает в силу сразу, независимо от его обжалования.

То есть сайт сначала заблокируют, а потом можно неделями или месяцами обжаловать это решение.

В целом механизм претензий такой. Если суд постановит опровергнуть информацию или дать на нее ответ, а СМИ этого не сделает, уполномоченный снова обращается в суд за блокированием этого медиа или веб-страницы.

Интересно, что объем ответа на "дезу" не может превышать саму "дезинформацию" более, чем в пять раз. А опровержение - в три раза. Это значит, что тексты опровержений и ответов могут быть в действительности гигантских размеров.

Проще говоря, если издание разместило материал, скажем, о том, что Крымский мост позволит жителям полуострова иметь больше товаров и по более низким ценам, то Уполномоченный может прислать ответную статью, где говорится, что мост - это проявление агрессии и нарушение международного права.

Причем этот материал может быть в пять раз больше оригинала и будет находиться по одной с ним ссылке.

По сути это редактирование материалов СМИ властями.

Если информация была опровергнута, владелец должен ограничить к ней доступ - удалить с сайта или с эфира. Если же на нее был дан ответ, то он должен быть опубликован рядом с "дезинформацией".

Интересно, что тексты ответов или опровержений уполномоченный будет присылать уже в готовом виде.

Также СМИ или телеграм-канал будут обязаны сообщить в 24 часа о том, что на их материал поступила претензия от уполномоченного. Причем сразу в названии или первом предложении.

Это открывает широчайшее поле для манипуляций. Сбивать неугодную власти информацию можно будет даже без всякого решения суда - директивно вписывая в нее уведомление, что информация спорная.

Штрафы

Отдельно выписаны денежные взыскания за ослушание "медиафюрера".

При условии добровольного опровержения дезинформации первые два раза в течение одного года не штрафуют. Потом - по решению суда налагается штраф в одну тысячу минимальных зарплат за каждое нарушение.

Если добровольно опровергать СМИ не желает - то взыскание увеличивается вдвое.

За неразмещение ответа уполномоченного на дезинформацию и уведомления, что информация оспаривается - штраф в 20 минимальных зарплат в первые 10 дней и потом по одной зарплате за каждый последующий день.

За смену гиперссылки или удаление материала, по которому уполномоченный выписал уведомление или предупреждение - штраф пять минимальных зарплат.

За игнорирование запросов уполномоченного - штраф пять минзарплат.

Журналисты: свои и не очень

Очень четко выписано в законопроекте разделение журналистов на "профессиональных" и обычных.

"Профессиональный журналист - журналист, на постоянной, профессиональной основе собирающий, получающий, создающий, редактирующий или распространяющий массовую информацию и являющийся членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины", - говорится в тексте документа.

"Просто" журналист - это человек, делающий все то же самое, только не на профессиональной основе и в указанную Ассоциацию не входящий.

Этот орган заявлен негосударственным - что-то вроде профсоюза. Однако уже в тексте законопроекта государство приводит спиок организаций, которые должны учредить ассоциацию.

То есть "негосударственную" ассоциацию по сути создает вместо журналистов государство. И только ее уполномочивает представлять интересы "профессиональных журналистов".

Они действительно получают ряд привилегий. Во-первых, специальный порядок следствия по их уголовным делам и особую защиту в случае атак на них. Также - отпуск в 36 календарных дней за счет работодателя. И похороны за его же счет, если журналист "профи" погиб во время исполнения служебных обязанностей.

В отличие от "просто журналистов", профессионалы будут получать аккредитацию в органах власти. А вот обычным блогерам и их представителям (которые видимо не пройдут "индекс доверия" и не будут приняты в Ассоциацию) в аккредитации смогут отказать.

Это явно попытка проредить толпы корреспондентов, которые ходят, к примеру, в Раду и задают представителям власти неудобные вопросы. Или фотографируют их переписки (в большое количество таких скандалов попала фракция "Слуга народа").

Еще скандальнее ситуация с журналистским самоуправлением, которое директивно вводится в документе Минкульта. Порядка 20 (!) статей законопроекта посвящено тому, как журналисты должны собираться на съезды, советы и прочие мероприятия, до которых по идее государству не должно быть никакого дела.

Главный вывод - людей, которые публикуют массовую информацию, но не входят в прикормленные властью структуры, не ждет вообще никакая защита.

Если к примеру "просто" журналист раскрыл коррупционную схему и за это был избит, обидчикам могут "впаять" хулиганство, а не срок до 5 лет - норма, которая сейчас касается всех журналистов, независимо от их "индекса доверия".

При этом даже "профессиональных" журналистов ждет "дисциплинарная ответственность" в рамках созданной государством и якобы независимой Ассоциации.

Привлекать к такой ответственности будет еще одно создаваемое Минкультом ведомство - "Комитет профессиональной этики".

"Проект Минкульта является очевидно враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над медиа и журналистами. Бороться с дезинформацией путем цензуры и "зачисток" информационного пространства от неудобных и неручных журналистов и медиа - это точно не демократия", - пишет в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Страна" продолжает изучать скандальный законопроект.