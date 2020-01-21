В Мельбурне завершился первый круг Australian Open, в котором первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над соперницей из Великобритании Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины в Facebook, на старте Открытого чемпионата Австралии Свитолина ожидаемо победила 23-летнюю британку Кэти Бултер.

"Такой результат был предсказуемым, так же, как и понимание того, что совсем легкой прогулки не получится. Так и вышло. Например, во втором сете Кэти сначала повела - 2:1, затем Элина взяла подряд четыре гейма - 5:2, однако дальше уже Бултер сравнивает счет - 5:5. На этом проблемы закончились, Элина завершила встречу в свою пользу - 7:5", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что призовой фонд открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне равен $49,5 млн.

Путевку в третий раунд Australian Open Свитолина разыграет с американкой Лорен Дэвис, которая нанесла поражение Лейли Энни Фернандес из Канады - 6:4, 6:2.

Ранее "Страна" писала, как вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская обыграла словенку и вышла во второй круг Australian Open. Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.

В прошлом году триумфаторами Australian Open стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.