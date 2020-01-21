Украина работает над реформой двойного гражданства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsweek.

"Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал Зеленский.

Президент считает, что новые рабочие места смогут простимулировать желание украинцев остаться в стране или вернуться на родину. Но для этого государству необходимы иностранные инвестиции.

"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего - это украинцы и их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: у Украины много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос", - объяснил Зеленский и добавил, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца работы принял около 80 законов.

В частности, президент отметил, что у Украины есть большой план приватизации и она собирается разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.

Владимир Зеленский также заверил, что хоть и пришел во власть с высоким рейтингом, но не против, чтобы он упал, если это будет эффектом от сложных, но правильных решений.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленского увидели в магазине игрушек, где он покупал подарок к 7-летию сына за 9000 гривен.

Также мы разбирались, почему Зеленский не смог уволить Гончарука.