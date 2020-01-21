Один из охранников торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza", который залило кипятком 13 января из-за прорыва трубы, спас несколько посетителей и вынес на руках девушку, несмотря на полученные ожоги ног.

В тот вечер 25-летний Николай Джавлах принял информацию, что на нулевом этаже в магазине одежды находится три девушки. Об этом сообщает паблик Типичный Киев на своей странице в Facebook.

Как сообщается, двух девушек Николай вывел из ТРЦ, а третья отказалась, отойдя вглубь магазина, где воды еще не было. Охранник вернулся к ней, хотя к тому времени уже обжег ноги. Взяв девушку на руки, Николай быстро вынес ее на улицу.

Затем герой вместе с коллегами отправился спасать посетителей, которые застряли в кафе на территории ТРЦ и только после этого обратился к медиками, которые диагностировали у него ожоги ног.

"После спасения девушек из магазина парень вместе с коллегами направились в кафе на территории ТРЦ для спасения посетителей. Охранники разделились на две группы: одни помогали людям изнутри кафе, другие осторожно вытаскивали граждан через разбитое окно. И только после того, как убедились, что с нулевого этажа ТРЦ эвакуированы все, Николай обратился за помощью к медикам. Те констатировали у парня ожоги ног II-й степени. Его товарищ, с которым они обходили заведение общественного питания, также получил ожоги", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек.

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