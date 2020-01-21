Британия принесла свои извинения за то, что украинский Тризубец включили в перечень экстремистских символов в учебное пособие британской полиции.

Заявление спикера британского правительства опубликовало посольство Великобритании в Киеве в Facebook.

"Британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в т.ч. Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении.

В правительстве страны также подчеркнули, что в самой полиции четко указали, что многие из приведенных в списке символов не представляют интереса в борьбе с терроризмом.

Фото: facebook.com/ukinukraine

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что связывание тризуба с экстремизмом "оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", и призвали изъять его изображение из книги.

Ранее мы рассказывали, что в британском пособии в разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов". Также мы сообщали, как американцы связывают "Азов" с экстремистами в США.