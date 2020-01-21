Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на 50-й Всемирный экономический форум в Давос полетит и бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов. Сам форум стартует сегодня, 21 января.

Украинскую делегацию в Давосе представят президент Владимир Зеленский. Он прибудет на форум 22 января, как передает ZN.ua.

Также в Давос поедет премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, режиссер Олег Сенцов и другие. Сенцов и Гончарук, в частности, примут участие в традиционном "украинском завтраке", который организует в Давосе миллиардер Виктор Пинчук.

"Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN, выступит модератором дискуссии с участием Дэвида Рубенштейна, соучредителя и со-исполнительного председателя правления Carlyle Group, Роберта Шиллера, профессора экономики Йельского университета, Билла Форда, исполнительного директора General Atlantic, Джареда Коэна, главного исполнительного директора Jigsaw, а также Олега Сенцова.

В качестве почетного спикера ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук", - говорится в сообщении пресс-службы Фонда Пинчука о программе "украинского завтрака".

Как сообщала "Страна", 50-й Всемирный экономический форум продлится с 21 по 24 января в швейцарском Давосе. В списке значится 3000 человек из 117 стран, причем 53 из них - это лидеры государств, в том числе Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, чего ждут от юбилейного форума в Давосе и какие темы на нем будут подниматься.

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