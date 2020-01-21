Китайский суд вынес приговор бывшему президенту Интерпола Мэну Хунвэю. Его приговорили к длительному тюремному сроку за коррупцию.

Согласно судебному постановлению, Мэн проведет в тюрьме 13 с половиной лет. Также он должен заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $290 тыс.), передает South China Morning Post.

По сообщениям китайских СМИ, экс-глава Интерпола не намерен подавать апелляцию на это решение суда.

В начале октября 2018 года во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции. 7 октября 2018 года Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

Между тем, супруга экс-главы Интерпола Грейс Мэн заявляла, что ее супруг был задержан в КНР по политическим мотивам. Правительство Франции в прошлом году предоставило политическое убежище Грейс Мэн и ее детям.