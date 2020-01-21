Сегодня, 21 января, должен состояться допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о госизмене в ходе подготовки и проведении минских соглашений в феврале 2015 года. Допрос пройдет в Государственном бюро расследований по повестке от 18 января.

Как сообщает пресс-служба ГБР, Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 - для дачи показаний в уголовном производстве #62019000000001732. Также в своем обращении правоохранители напомнили, что в случае неявки Порошенко к следователю без уважительных причин к нему может быть применен привод.

Сейчас под зданием ГБР немноголюдно, здесь находятся лишь некоторые представители СМИ. По состоянию на 10:30 Порошенко в ГБР нет, как передает корреспондент "Страны".

Вчера адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент отменил свой визит в Швейцарию и приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестку на допрос в качестве свидетеля на 24 января в деле о (Минских Договоренностях) на 30 января в деле касательно (моряков) и на 11 февраля в деле про (судебную реформу).Также Головань уточнил, что на 21 января Порошенко повестки не получал.

Как сообщала "Страна", Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Также мы писали, что в ГБР раздумывают над силовым приводом бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.