В Министерстве юстиции Украины собираются распродавать украинские тюрьмы. При этом часть полученного дохода будет поступать не в бюджет страны, а непосредственно в ведомство.

Соответствующее заявление сделал глава Минюста Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Видео: Сніданок з 1+1

Ранее министр юстиции заявлял, что его ведомство планирует попробовать дать возможность работать частным СИЗО, которые будут устроены на манер отелей. Об этом Малюська заявил во время представления "To do list"-изменений, которые планируются в сфере юстиции до конца 2019 года, на протяжении 2020 года и последующие 5 лет.

Также мы писали, что в киевском СИЗО заключенные спят по очереди, а окна без стекол завешивают одеялами. Там возможны массовые беспорядки.