Британский принц Гарри, который жалеет потерянных прав на британский престол, переехал из Британии в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Телеканал Sky News обнародовал видео, как внук королевы Великобритании Елизаветы II спускается с трапа самолета и садится в автомобиль в аэропорту острова Ванкувер. В скором времени супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,1 млн), потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.

"Хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или герцог, а как Гарри - тот же самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой", - сказал он в речи в благотворительном фонде Сентебейла. Он добавил, что Великобритания - его дом и место, которое он любит и это никогда не изменится.

Ожидается, что семья принца Гарри останется жить в Канаде, которая входит в состав британского Содружества наций.

Супруга принца Гарри Меган Маркл не участвовала в переговорах с королевой Елизаветой II, где обсуждался ее переезд с принцем Гарри в Канаду.