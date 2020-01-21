Глава Госдепа США Майк Помпео признался, что Вашингтон, вместе с союзными государствами и партнерами по всему миру, планирует сменить режим в Венесуэле.

Об этом он заявил в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV во вторник, 21 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - сказал он.

По его словам, стратегия, которая разработана для смены режима в Венесуэле, "работает фундаментально", поэтому Штаты будут действовать в том же направлении.

"То, что мы сделали, - это укрепили венесуэльский народ, мы ясно дали ему понять, что мир стоит на его стороне(...). Сегодня почти пять десятков стран признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, и мы ввели жесткие санкции против режима, что затрудняет нанесение им дальнейшего ущерба народу", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, "предстоит еще много работы", но США "продолжают трудиться над проектом".

"В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее", - выразил уверенность глава американского госдепа.

В качестве подтверждения правильности выработанной Вашингтоном стратегии он вспомнил развал СССР.

"Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало", - сказал Помпео.

В ответ на вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв президента Венесуэлы Николаса Мадуро о прямых переговорах между двумя странами, Помпео посоветовал главе режима "просто вести переговоры с собственным народом, народом, который он погубил".

Напомним, что в Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, следствием которого стали акции протеста. Еще 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины, Грузии; европейская реакция была также благосклонной. "За" президента Николаса Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. РФ назвала незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.

Как сообщалось, 23 декабря прошлого года в Венесуэле произошла очередная попытка государственного переворота. Боевая группа военных оппозиционеров атаковала воинскую часть, расположенную на юге страны, на границе с Бразилией. В ходе атаки погиб как минимум один военнослужащий.

Гуайдо тогда заявил, что временно принимает президентские полномочия, как раз на том основании, что он - спикер парламента.

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