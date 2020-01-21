Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом. Он примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Как сообщает Telegram-канал Офис президента, визит главы Украины в Израиль состоится 23-24 января. В программе визита предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Фото: Офис президента

Уже известно, что на форуме Владимиру Зеленскому не предоставят право выступить (в отличие от Владимира Путина). Однако Зеленский сказал, что это для него не имеет значения. "Лично для меня не имеет значения, буду ли я там говорить или нет. Но очень много людей, которые погибли в этой трагедии (Холокоста - Ред.), были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был из Украины. Поэтому, я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил там с речью. Но я знаю, что у израильской стороны другой формат. Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал об антисемитизме в Украине.

Также президент заявил, что мемориал в Бабьем Яру начнет строиться уже в этом году.