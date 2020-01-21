"Укрзализныця" подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией CRCC в присутствии Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который обещал сделать все возможное, чтобы украинцы смогли путешествовать в Варшаву, Будапешт и Бухарест менее, чем за 3 часа.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в "Укрзализныце" принимают все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что задачи выполняются в рамках указа президента Украины от 8 ноября 2019 "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства".

Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года "Укрзализныця" пустила на запад Украины 8 новых скоростных поездов.

Также мы сообщали, как Будапешт, Братиславу и Варшаву соединит новый суперскоростной поезд.

Напомним, украинский поезд "Киев - Варшава" попал в список лучших ночных маршрутов Европы.