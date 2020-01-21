ИГИЛ избрало своим новым лидером одного из основателя и идеолога организации. Главой организации стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке, аль-Салби родился в Ираке. Он является проповедником и был одним из заместителей убитого аль-Багдади. Они были знакомы с 2004 года, когда были заключенными в американском лагере в Ираке. Имя лидера огласили после ликвидации в октябре 2019 года предыдущего лидера ИГ, Абу Бакру аль-Багдади. Ранее террористы озвучивали имя Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, однако это лишь военный псевдоним.

По данным издания, Амир Абдель Рахман первым делом пытается объединить руководство группировки, состоящее из присоединившихся на поздних этапах существования организации. В то же время он имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен". По данным экспертов, новый лидер может скрываться в окрестностях иракского Мосула, где изучал шариатские право.

Как сообщала "Страна", ключевую роль в уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади сыграла овчарка, чей пол бурно обсуждали чиновники США. Напомним, собака получила ранение при ликвидации лидера ИГИЛ, а 26 ноября американский лидер Дональд Трамп наградил ее медалью и грамотой на крыльце Белого дома.

Также мы сообщали, что после ликвидации аль-Багдади США срочно созвали саммит коалиции против ИГИЛ.