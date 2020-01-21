Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обнародовало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации", который СМИ уже назвали законом о дезинформации и который дает власти возможность давления на любое СМИ и на любого журналиста.

Проект закона обнародован на сайте министерства.

"Стратегический диалог" по обсуждению данного закона Министерство планирует организовать 28 января.

Отмечается, что "формат стратегической сессии предусматривает продолжительность 7-8 часов, ограниченное количество мест и необходимость активного вовлечения участника в течение всего времени".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уже прокомментировал обнародванный проект закона.

Он отмечает, что данный документ предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность. По словам главы НСЖУ, Министерство культуры должно откровенно представить свои реальные намерения, а не маскировать свои законодательные инициативы под Законом о борьбе с дезинформацией.

"В опубликованной Минкультом сравнительной таблице к проекту Закона "...по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации" детализируется усиленное государственное регулирование деятельности украинских журналистов, вводится должность правительственного уполномоченного по блокированию информации и медиа (по ускоренной судебной процедуре), вводится уголовная ответственность - с заключением до 7 лет.

Государство будет предоставлять СМИ "Индекс доверия" (будет действовать один год). О доверии говорится и в работе Уполномоченного по вопросам информации. Именно через "электронную систему доверия" он потребует в СМИ "опровержения дезинформации" и будет пугать следующим судебным преследованием. Кстати, у Уполномоченного будет право просить заблокировать доступ к любому сайту в Украине или, например, телеграмм-каналу, если он анонимный, что нарушает требования по прозрачности распространителей массовой информации в сети Интернет (статья 55, правка в Закон об информации).

Ключевая идея Минкульта - введение по сути лицензирования журналистской профессии. В Украине будут работать журналисты и "профессиональные журналисты". Закон содержит специальный раздел - "Самоуправление журналистов Украины", которым государство в двадцати (!) статьях регламентирует деятельность специальной "Ассоциации профессиональных журналистов Украины", - написал Сергей Томиленко.

Он также добавил, что проект Минкульта является очевидно враждебным к украинским журналистам и нацелен на установление контроля над медиа и журналистами.

"Бороться с дезинформацией путем цензуры и "зачисток" информационного пространства от неудобных и не ручных журналистов и медиа - это точно не демократия", - акцентировал Томиленко.

Как сообщала "Страна", закон о дезинформации поделит журналистов на тех, кого будет защищать власть и кого не будет.

Ранее в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева детально анализировала, зачем украинской власти нужен закон о дезинформации.