В Днепре произошла смертельная авария, в которой погибли два человека и уцелели двое котят, которых уже отправили в коммунальное предприятие "Зооконтроль".

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области. ДТП произошла на проспекте Малиновского 20 января. Столкнулись три автомобиля Opel Omega, Daewoo Lanos та Zaz Sens.

В результате столкновения Opel и Daewoo погибли два пассажира Opel. Спасатели с помощью спецтехники извлекли тела погибших. В этом автомобиле спаслись котята. Другие участники инцидента получили травмы, одного человека забрали в больницу с открытым переломом коленного сустава. Предварительно, установлено, что водитель Opel выехал на встречную полосу. Все обстоятельства выяснит следователь по ДТП.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Как сообщает "Информатор", происшествие вызвало затор на дороге. Также издание сообщает о двух пострадавших из автомобиля Daewoo.

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