В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на одной стороне которой изображена королева Братании Елизавета II, а на другой музыканты культовой рок-группы.

Об этом сообщается в Twitter монетного двора.

Монета стала первой из серии "Легенды музыки". Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй. Отмечается, что монета доступна в различных исполнениях и ее цена начинается от $17 и достигает $2623.

Как сообщала "Страна", из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят все монеты, выпущенные к этому событию.

Также стало известно, что в Британии выпустили 50 пенсов с Шерлоком Холмсом и детективными надписями, которые можно увидеть только в лупу.

Ранее стало известно, что монетный двор Украины планирует чеканить валюты других государств.