В Британии королевский монетный двор отчеканил монету в честь группы Queen. Видео
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на одной стороне которой изображена королева Братании Елизавета II, а на другой музыканты культовой рок-группы.
Об этом сообщается в Twitter монетного двора.
Монета стала первой из серии "Легенды музыки". Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй. Отмечается, что монета доступна в различных исполнениях и ее цена начинается от $17 и достигает $2623.
The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We’re glad you like it, @DrBrianMay! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg@QueenWillRock @OfficialRMT pic.twitter.com/GOatsOwxPZ— The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020
Как сообщала "Страна", из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят все монеты, выпущенные к этому событию.
Также стало известно, что в Британии выпустили 50 пенсов с Шерлоком Холмсом и детективными надписями, которые можно увидеть только в лупу.
Ранее стало известно, что монетный двор Украины планирует чеканить валюты других государств.