В Мельбурне завершился первый круг Australian Open, в котором вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская уверенно обыграла соперницу из Словении Кайе Юван.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины в Facebook, в первом круге украинка под 23-м номером за 55 минут нанесла поражение словенке Кайе Юван - 6:1, 6:1. За выход в третий круг соревнований Ястремская встретится с экс-первой "ракеткой" мира Каролин Возняцки из Дании, которая в свою очередь взяла верх над американкой Кристи Ан - 6:1, 6:3.

В прошлом году наша Даяна дошла в Мельбурне до третьего круга.

По предварительному расписанию, украинская спортсменка должна была начинать Открытый чемпионат Австралии еще в понедельник, но смогла выйти на корт только во вторник, 21 января. В первый день все планы разрушил дождь.

Известная российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом круге хорватке Донне Векич в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 и опустилась на 366 позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Australian Open - турнир серии Большого шлема. Он пройдет до 2 февраля в Мельбурне.

В прошлом году триумфаторами Australian Open стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Как сообщала "Страна", Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA серии Premier.

К сожалению, в финале австралийского турнира Ястремская уступила первой ракеткой мира австралийке Эшли Барти.