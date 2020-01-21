В Запорожье разгневанный гость одного из ресторанов города поругался с владельцем заведения и решил его убить. Посетитель вначале набросился на владельца ресторана с кулаками, а потом уехал домой, чтобы взять оружие.

Как сообщает "УНН", мужчина взял дома ружье и стал дожидаться обидчика рядом с его домом. Когда тот появился на улице, несколько раз выстрелил в него. Травмированного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, стрелка сейчас разыскивают правоохранители.

Личность злоумышленника уже установлена, но неизвестно, где нарушитель скрывается.

Напомним, под Запорожьем от угарного газа погибла вся семья из четырех человек.

Также мы писали, как в Запорожье студент совершил суицид, спрыгнув с Арочного моста, высотой 40 метров.

Ранее под Запорожьем 22-летний парень напал с ножом на людей на остановке, один человек погиб, трое ранены.