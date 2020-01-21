В России разыгралась очередная огненная трагедия. Сегодня ночью, 21 января, в поселке Причулымский (Сибирь, Томская область - Ред.) полностью сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором проживали иностранные рабочие.

По состоянию на утро вторника, на 07.40 известно, что погибло 11 человек.

"Сигнал о пожаре поступил в 04:05 по местному времени (23:05 по Киеву), в 06:35 (01:35) - ликвидация открытого горения, в 11:40 (06:40) - полная ликвидация возгорания. На данный момент погибших по-прежнему 11 человек", - рассказал сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону, как передает Интерфакс.

Кроме погибших 11 человек, еще двое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. По данным местных властей, дом арендовала китайская компания, в нем проживали рабочие из КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил, что пятеро из 11 погибших были гражданами этой страны.

По факту гибели людей региональное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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