Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично заявил, что он выступает против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, экс-адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича и который может возглавить следствие по делам Майдана.

"Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас пока позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди ездят по округам, то есть у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против", - сказал Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Видео: Свобода слова на ICTV

Напомним, что 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову временной исполняющей обязанности директора ведомства.

Одновременно конкурсная комиссия ГБР не выявила у Александра Бабикова конфликта интересов для назначения его заместителем директора ГБР.

В свою очередь сама Ирина Венедиктова назвала кампанию против своих замов "грязью".