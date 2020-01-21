Сегодня, 21 января, Сенат США должен начать рассмотрение импичмента президента Дональда Трампа. Хозяин Белого дома перед стартом процедуры и перед отлетом на всемирный форум в Давосе выступил со специальным развернутым заявлением в котором отвергает все выдвинутые против него обвинения и требует от Сената как можно скорее прекратить процесс.

"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении.

Трамп так же уверен, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотреблениях власти" не является преступлением, которое подлежит импичменту".

Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент воспользовался своими законными правами.

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса, сказал, что им удалось доказать лишь то, что он не сделал ничего плохого, и утверждает, как неоднократно заявлял Белый дом, что это было попыткой отменить победу Трампа на выборах 2016 года.

В Сенате большинство у Республиканской партии, поэтому Трампа вряд ли отстранят с поста. Ведь для вынесения обвинительного приговора в Сенате необходимо две трети голосов.

Напомним, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа. 45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.