Вчера, 20 января, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с заявлением о том, что парламент уже на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию относительно сокращения численности нардепов (сейчас в Раде 450 депутатов - Ред.).

Рада, контролируемая монобольшинством "Слуг народа" может принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава нардепов до 300 человек и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть такое решение Конституционного суда", - заявил Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Так же он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", - заявил спикер Рады.

Видео: Свобода слова на ICTV

Ранее "Страна" сообщала, что спикер признался, что три четверти законопроектов Рада приняла с нарушением регламента.

Так же мы рассказывали, что депутат от "Слуги народа" подбирал себе модную стрижку на заседании Рады.