У тренерского штаба национальной сборной Украины появился повод для волнений. Форвард бельгийского Гента и сборной Украины, лучший бомбардир отборочного турнира на Евро-2020 Роман Яремчук перенес сложную операцию на ахилловом сухожилии и выбыл на срок до трех месяцев.

Операцию нашему футболисту сделали в голландском Антверпене, и после ее завершения Роман Яремчук поспешилуспокоить своих поклонников, опубликовав фото в Instagram с оптимистическим комментарием: "Я вернусь".

Настрой Романа Яремчука вызывает только уважение, но пока абсолютно неясно в каком состоянии наш форвард будет к началу Евро-2020 (чемпионат Европы стартует 12 июня - Ред.). Поэтому Андрею Шевченко уже надо сейчас готовить план Б касательно возможной замены форварда.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА определила сборную Украины по футболу в третью корзину Лиги А Лиги наций.