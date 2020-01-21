Власти Ирана опубликовали уже второй предварительный отчет о причинах катастрофы украинского лайнера компании МАУ. Пассажирский Boeing был сбит 8 января двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1" с северного направления, а у Ирана нет технической возможности расшифровать самостоятельно черные ящики.

Это главные новости из очередного отчета о расследовании, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана.

По данным расследования, самолет вылетел из Тегерана в 06:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте почти 2 469 метров. Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 06:15 и с радаров первичного наблюдения в 06:18, как передает агентство Bloomberg.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются "одними из самых передовых в своем роде в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования, отмечает агентство.

"Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 января на встрече президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета. Они также обсудили вопрос компенсации родным и близким погибших и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

Хроника последнего полета Boeing

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.