Голубой понедельник, который чаще всего приходится на третий понедельничный день второго месяца зимы и первого месяца года, отличается от других дней депрессивным настроением, неудачными решениями, а также низким уровнем мотивации и общей тревожностью.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что в этом году самый депрессивный день года приходился на 20 января, его еще называют голубым понедельником.

"Для определения даты голубого понедельника учитывают несколько факторов: погода, уровень расходов (в частности, разницу между долгом и платежеспособностью), количество времени от Рождества, продолжительность солнечного дня", – говорится в объяснении специалистов.

При этом указывается, что эта дата не обязательно должна быть третьим понедельником января, хотя в целом так и бывает. Несколько раз голубой понедельник приходился на конец января.

Методика расчета такого дня была предложена в Великобритании в 2005 году.

И хоть теория является псевдонаучной, за 15 лет ее существования к "самому депрессивному дню" стали относиться всерьез.

Например, в той же Великобритании по всей стране пройдут мероприятия с целью поддержания психического здоровья людей.

Также мы писали, что ученые выяснили, какие периоды в жизни человека самые депрессивные.

Еще "Страна" сообщала, что люди с депрессией травматично переживают даже незначительный стресс, реагируя на уровне иммунитета и гормонов.