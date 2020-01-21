В Запорожской области семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления. Среди погибших - двое подростков, передает пресс-служба полиции Запорожской области.

Трагедия произошла в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область). Утром 20 января в частом доме соседи обнаружили четырех местных жильцов мертвыми.

Полицией установлено, что погибла супружеская пара – мужчина 49 лет и женщина 40 лет, а также двое их сыновей 14 и 18 лет.

Предварительно установлено, что жители дома погибли от отравления угарным газом из-за неисправности печного отопления.

Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что весной прошлого года в селе под Днепром угарный газ убил четверых человек.

Также "Страна" информировала, что под Черниговом трое детей отравились неизвестным ядом. Один ребенок погиб.