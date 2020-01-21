В Житомире от гриппа умерла 49-летняя женщина. У нее лабораторно подтвержден вирус "свиного гриппа", говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что от этой болезни в Украине уже скончались семеро человек.

"В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю. К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали", - говорится в сюжете.

До этого у женщины началась пневмония, а последние пять дней она провела в коме.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла более, чем на треть.

Также мы информировали, что в Польше свирепствует птичий грипп, который убил десятки тысяч кур.