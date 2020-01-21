Неудавшееся "бегство" Микитася

Главный скандал вчерашнего дня – задержание в аэропорту "Борисполь" бывшего нардепа Максима Микитася при попытке вылететь в Великобританию. Впрочем, задержания как такового не состоялось – просто находящемуся под следствием скандальному застройщику не дали покинуть Украину.

Ситуация с Микитасем показала прежде всего, какой бардак происходит во всех недавно созданных антикоррупционных правоохранительных органах. Когда один из них выдает разрешение на вылет, а второй дает отмашку на его задержание, то все это свидетельствует, что оба органа лишние.

Однако сейчас ключевой вопрос в том, на каком основании Специализированная антикоррупционная прокуратура дала Микитасю разрешение на выезд в Великобританию "с целью лечения" и какая, собственно, настолько уникальная болезнь у застройщика, что может быть вылечена только в Туманном Альбионе.

Поскольку внятный ответ на эти вопросы вряд ли будет получен, то тогда останется искать ответ на вопрос о том, сколько стоило такое разрешение Микитасю. И с кого он теперь должен стребовать за липовое разрешение, не проведенное через базу Госпогранслужбы.

В самой САП уже успели заявить, что все это – самодеятельность одного из замов Холодницкого. Однако сказав "а", нужно сказать и "б", ответив на вопрос, почему зам главы САП вдруг решил проявить такую самодеятельность. Иначе под подозрение в коррупции нужно будет отправлять всю САП.

Гончарук уменьшил платежки. Не для всех

Как только завершилась история с несостоявшейся отставкой правительства, премьер поспешил возвестить об успехах своего руководства. Вчера Алексей Гончарук сообщил, что платежки украинцев за тепло и горячую воду уменьшились на треть. Тем самым было выполнено поручение президента, данное еще в декабре.

Технологически все сделано правильно. Отчет об успешной борьбе с платежками должен продемонстрировать, что Владимир Зеленский сделал все правильно, когда не согласился на увольнение такого успешного премьера. А успешный премьер пообещал, что и дальше будет держать ситуацию на контроле.

Вот только, если вчитаться в сам отчет, то получается, что платежки уменьшились далеко не у всех украинцев. Гончарук сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду снижены в 16 областных центрах Украины. А всего их у нас, как известно, 24. И уж если сообщается об успехах правительства в переговорах с киевской или харьковской властью, то надо бы сообщить, почему этих успехов нет, к примеру, в Сумах или Черкассах.

Всего, согласно тому же отчету, тарифы снизили 124 города Украины. Но, согласно официальным данным, в стране всего 460 городов (без Крыма – 443). Соответственно, жители более 300 городов Украины все еще живут со старыми тарифами, оставшимися от предыдущего режима. И как это соотносится с заявлением "Платежки для граждан снижены"? Такими заявлениями премьер заставляет жителей 319 городов сомневаться в том, что они тоже граждане Украины.

Если же серьезно, то отчет премьера продемонстрировал как раз то, о чем говорили всю прошлую неделю: его непрофессионализм. Потому что профессионал не забыл бы рассказать, почему в 319 городах ситуация не улучшилась. Тем более что это было бы обвинением в адрес местной власти – совсем не лишним в преддверии местных выборов.

Почему в СНБО сохранилась "партия войны"?

Хотя прошлогодние выборы считаются победой условной "партии мира" над "партией войны", вчера выяснилось, что последняя сохраняет значительные позиции во власти. Вчера появилось интервью зама секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который высказал мнение, что Украина должна быть готова к силовому варианту освобождения Донбасса.

Правда, чиновник назвал сразу два условия, необходимые для такого освобождения, но не зависящие ни от украинской власти, ни от Украины в целом. Первое – отказ России от поддержки сепаратистских "республик", второе – международная поддержка силового сценария для Донбасса.

На сегодняшний день оба условия выглядят невыполнимыми. Даже второе условие, не связанное с позицией России, не имеет перспектив, потому что все международные организации признали единственным вариантом решения проблемы Донбасса Минские соглашения. Соответственно, невозможно представить ситуацию, при которой эта позиция изменится.

А потому возникает вопрос: как может официальный представитель власти делать такие заявления? Правда, нужно учитывать, что Кривонос достался нынешнему руководству СНБО в наследство от предыдущего и вообще год назад был фаворитом президента Петра Порошенко, снявшись в его пользу с выборов. Но в таком случае возникает другой вопрос: почему столь одиозный представитель старой власти все еще находится в СНБО?

Почему Порошенко пошел в ГБР?

А вот для недавнего покровителя Кривоноса – экс-президента Порошенко – похоже, началась новая эпоха. Вчера он неожиданно явился в Госбюро расследований – явился добровольно, при том, что допрос был назначен на сегодня. Правда, от самого допроса он отказался, ограничившись получением повесток.

Чтобы понять значимость этого факта, достаточно вспомнить, как вел Петр Алексеевич себя в прошлом году. А в прошлом году он проигнорировал все последние 27 повесток из ГБР. Теперь же экс-президент получил три повестки на следующие допросы и пообещал явиться на них.

Впрочем, объяснение этому есть вполне простое - с 1 января у Порошенко (как и у других депутатов) уже нет неприкосновенности. И их могут, если что, привести на допрос силой. Что будет с имиджевой точки зрения совсем не красиво. Поэтому экс-президент и решил изобразить из себя законопослушного гражданина. Тем более, что он, похоже, совсем не верит, что власти готовы всерьез говорить о его уголовном преследовании.

Пристайко хочет, чтобы Америка отстала от Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко вчера озвучил, пожалуй, самое необычное заявление, которое когда-либо звучало от этого ведомства: он потребовал от американских политиков, чтобы они перестали втягивать Украину во внутренние дела своей страны.

Ранее похожую позицию высказал и президент Зеленский, которому в интервью израильскому изданию пришлось оправдываться насчет своей коммуникации с Дональдом Трампом.

Высказанные в течение пары дней аналогичные заявления двух главных госдеятелей, отвечающих за внешнюю политику, заставляют прийти к выводу, что "американский вопрос" стал для украинских политиков едва ли не главной внешнеполитической проблемой. И это недалеко от истины.

Зеленский оказался на такой "американской растяжке", что ему можно только посочувствовать. Причем сам он ничего для этого не делал. Не он способствовал созданию Burisma, которая стала способом втягивания в политическую коррупцию бывшего вице-президента Штатов Джо Байдена. Не он участвовал в разогреве предвыборной кампании Хиллари Клинтон и попытках дискредитации Дональда Трампа. Но отвечать приходится ему.

Чем ближе президентские выборы в США, тем очевиднее, что украинский вопрос станет едва ли не главной их темой. Джо Байден все еще остается фаворитом в кандидатском забеге от Демократической партии – а значит, вероятность раскрутки темы Burisma остается крайне высокой. Правда, на Зеленского люди Трампа теперь, скорее всего, давить уже не будут, но в Украине достаточно желающих снабдить Джулиани нужной информацией.

Демократы своим расследованием оградили Зеленского от давления со стороны Трампа – но теперь сами давят на него, чтобы украинский президент способствовал раскрутке темы импичмента. И вчерашнее заявление Пристайко было обращено именно к демократам.

Главная проблема Зеленского сейчас в том, что у него нет машины времени. Если бы была возможность перенестись в 4 ноября и выяснить, кто выиграл американские выборы, то сегодня можно было бы сделать ставку и помочь победившей стороне. Но поскольку ничего не ясно, то существует огромный риск проиграть на весь период до 2024 года включительно.

А потому Зеленский и Пристайко правы. Лучше спрятать голову в песок сегодня, чем лишиться ее через год.