В Ираке три ракеты упали рядом с посольством США, в так называемой зелёной зоне в центре Багдада.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Три ракеты упали в районе американского посольства в "зелёной зоне" в Багдаде, из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", - сообщил источник.

Данных об ущербе и пострадавших от обстрела пока нет.

Это далеко не первый случай ракетного обстрела "зеленой зоны". Совсем недавно вблизи посольства США упали две ракеты, но особого ущерба не нанесли.

Ранее "Страна" информировала, как под Багдадом обстреляли ракетами базу, на которой находились военные США.

Еще отметим, что в Америке заявили об отказе выводить войска из Ирака.