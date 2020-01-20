В Черкасской области селяне объединились и и вместе вытащили из-под льда двоих человек - подростка и мужчину, который пытался его спасти.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Селяне организовали спецоперацию, чтобы достать из ледяной воды 16-летнего юношу. Парень провалился под лед, когда хотел забрать с него мяч. Мужчина, который первым бросился на помощь ребенку, тоже оказался подо льдом", - говорится в сюжете.

Спасатели в таких случаях советуют, что в подобных случаях надо попытаться влезть на лед, не упираться руками и по возможности избавиться от обуви и одежды, которая будет тянуть на дно.

Ранее сообщалось, что в конце декабря под Киевом двое мужчин провалились под лед на озере. Их тела доставали водолазы ГСЧС.

Также мы писали, как в Харьковской области ребенок провалился под лед и утонул.