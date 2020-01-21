Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить иммиграцию и ввести новые ограничения. На сей раз они касаются "родильного туризма" - въезда в Соединенные Штаты беременных женщин, чтобы дети появились там на свет и получили американское гражданство по праву рождения.

Об этом сообщает сайт The Axios со ссылкой на трех чиновников в Белом доме.

Трамп пригрозил прекратить давать гражданство по праву рождения и выступил против иммигрантов, которые используют детей как якорь, чтобы остаться в стране.

"Новые изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и использования прав, связанных с "родильным туризмом", а также на искоренение преступной деятельности, связанной с индустрией такого туризма", - сказал представитель Госдепартамента изданию Axios.

Прежде всего будут изменены требования для получения B-визы. Сотрудники Госдепартамента смогут отказывать просителям в визе, которые в качестве целей заявляют краткосрочную деловую поездку или туризм, если существуют подозрения о намерении просителя получить американское гражданство. Однако пока неясно, будет ли беременность означать автоматический отказ в получении визы.

По статистике, "родильный туризм" наиболее распространен среди граждан Китая, России и Нигерии. Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует. По неофициальным данным, таких детей появляется примерно 33 000 каждый год.

Ранее Трамп уже угрожал издать указ, отменяющий предоставление американского гражданства по праву рождения. Но поскольку это право защищено в американской Конституцией, угрозы не были осуществлены.

Весной прошлого года Трамп объяснял, как собирается изменить миграционную систему США. Также он заявлял об отмене лотереи грин-кард.