Президента Украины заметили в одном из магазинов игрушек сети Planet Toys. С ним удалось сфотографироваться пользовательнице соцсети по имени Дарья Линдина.

Девушка опубликовала фото с главой государства в своем Instagram.

"Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official", - написала автор фотоблога в комментарии к фото.

Фото: Instagram/ lyndosik

На вопрос одной из подписчиц, с кем был президент, Дарья ответила, что с одним охранником, и оба были "милые".

Завтра сыну президента Кириллу исполняется 7 лет. Вероятно, Зеленский покупал младшему ребенку подарок.

В качестве презента он выбрал конструктор из серии Lego Mindstorms и унес его в огромном пакете.





В сети Planet Toys такая игрушка стоит 9 тысяч гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, что дочь президента Саша Зеленская снимает смешные видео с братом и выкладывает их в соцсети TikTok.

Мы также писали, что осенью Кирилл Зеленский пошел в первый класс элитной киевской школы.