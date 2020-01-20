Появилось видео, как в Киеве пешеход чудом увернулся от Jaguar, что мчался по третьей полосе
В Киеве пешеходу чудом удалось спастись от колес дорогой иномарки, которая мчалась на большой скорости.
Видео разместил портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Трагедия едва не случилась на Воздухофлотском проспекте.
На кадрах видно, как по крайней полосе на большой скорости мчится черная иномарка, а в это время пешеход переходит дорогу в неположенном месте.
"Ещё бы миллисекунда и пешеход был бы под колёсами Jaguar. Киев, Воздухофлотский проспект", - говорится в сообщении.
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