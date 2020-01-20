Появилось видео, как осквернили еврейскую школу и памятник жертвам Холокоста на родине Зеленского
В сети появилось видео, на котором вандал разрисовывает забор еврейской школы в Кривом Роге. 19 января он оставил на нем надпись "Путин х@ло", а также заляпал краской памятник жертвам Холокоста.
Национальная полиция заявила в Facebook, что уже установила личность осквернителя.
Злоумышленником, который изрисовал памятник в Центрально-городском районе Кривого Рога Днепропетровской области, оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео: YouTube/ Первый Городской. Кривой Рог
Также полиция изъяла баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.
Скриншот: Facebook/ UA.National.Police
Сейчас правоохранители устанавливают место пребывания вандала и готовят его задержание.
Как писала "Страна", вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году начнут строить мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру.
Мы также сообщали, что Зеленский собирается посетить Израиль на форум по Холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.