В сети появилось видео, на котором вандал разрисовывает забор еврейской школы в Кривом Роге. 19 января он оставил на нем надпись "Путин х@ло", а также заляпал краской памятник жертвам Холокоста.

Национальная полиция заявила в Facebook, что уже установила личность осквернителя.

Злоумышленником, который изрисовал памятник в Центрально-городском районе Кривого Рога Днепропетровской области, оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: YouTube/ Первый Городской. Кривой Рог

Также полиция изъяла баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

Сейчас правоохранители устанавливают место пребывания вандала и готовят его задержание.

Как писала "Страна", вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году начнут строить мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру.

Мы также сообщали, что Зеленский собирается посетить Израиль на форум по Холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.