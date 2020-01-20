Представитель британского правительства прокомментировал ситуацию с украинским трезубцем, попавшим в пособие для английской полиции как символ экстремизма. Он выступил с заявлением по этому поводу.

Заявление опубликовано на Facebook-странице британского посольства в Киеве.

"Мы осознаем обиду, причиненную появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции, и сожалеем о ней. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

Скриншот: Facebook/ ukinukraine

По словам представителя британской стороны, власти Лондона глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности флаг, герб и гимн. Они признают, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

"Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - такими словами завершается обращение.

Как видно из текста, британская сторона не спешит извиниться за инцидент, а только ограничивается сожалениями.

Как сообщала "Страна", скандал с трезубцем, оказавшимся среди экстремистских символов в пособии для правоохранителей, разгорелся 19 января.

Украина потребовала у полиции Британии убрать трезубец из списка экстремистской символики и официально извиниться.