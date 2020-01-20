С активов российской компании "Газпром" сняты аресты по искам НАК "Нафтогаз Украины". Это произошло в трех странах: Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.

О снятии ареста сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление российской компании.

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма №V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", - говорится в заявлении.

В Великобритании судебные обязательства "Газпрома", а также South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 года. Юридическая компания "ДЛА Пайпер Лондон" подтвердила, что этого достаточно для прекращения обязательств суду в Англии.

10 января 2020 года адвокаты "Нафтогаза" направили письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром" о снятии арестов в Нидерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам" подтвердила, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах.

11 января 2020 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты "Нафтогаза" 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов.

Как рассказывала "Страна", год назад суд в Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" по иску "Нафтогаза".

А в конце декабря мы писали, что пять украинских компаний подписали контракты с "Газпромом" на прямые поставки газа.