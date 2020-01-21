Неизвестный коронавирус, который бушует в Китае - одна из самых обсуждаемых и беспокойных тем в сфере мирового здравоохранения сегодня.

По последним данным, число заболевших - 218 человек, трое умерли. Но британские ученые называют другую цифру - 1723 человека.

На сегодня, 21 января, Всемирная организации здравоохранения назначила экстренное заседание чрезвычайного комитета. Днем ранее ВОЗ выступила с заявлением о том, что неясно, каким образом передается вирус и каков его "природный резервуар".

Китайские врачи, в свою очередь, подтвердили возможность передачи нового вируса от человека к человеку.

В США начали изобретать вакцину от заболевания. В России в ближайшее время выпустят экспресс-тест по выявлению инфекции. Во многим аэропортах мира усилены меры эпидконтроля. Украинские власти пока молчат.

"Страна" собрала информацию, которая известна о коронавирусе. Мы рассказываем о его симптомах, а также дискуссии в мире относительно заболевания.

Что такое коронавирус? Распространение, симптомы, лечение

Сегодняшнему созыву чрезвычайного комитета ВОЗ предшествовало заявление организации. В ней отметили, что пока неясно, каким образом передается вирус и каков его природный резервуар.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира к подготовке по возможному широкому распространению коронавируса. При этом она высказалась против введения ограничений на поездки в Китай и торговлю с ним.

Сами же китайцы менее оптимистичны. Новый тип неизвестной болезни распространяется в больших городах: в Пекине (на севере страны), Шанхае (на востоке) и Шэньчжэне (на юге).

Первый случай заболевания был зарегистрирован в декабре в центральной части страны, в городе Ухани. Изначально его приняли за пневмонию. Но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.

Единичные случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее и Таиланде.

20 января китайские ученые из Национальной комиссии по здравоохранению сделали официальное заключение относительно коронавируса. Они озвучили пугающий факт - инфекция передается от человека к человеку (что увеличивает риск широкого распространения).

Председатель КНР Си Цзинпин, в свою очередь, поставил задачу: болезнь должна быть побеждена в короткие сроки.

В Британии в это время считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены. В минувшие выходные Центр глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона заявил, что реальное количество зараженных новым вирусом может быть более тысячи человек.

Резонанс вчерашнего заявление китайских медиков о передаче вируса от человека к человеку заключается в том, что ранее это по большей части была болезнь животных.

С каким вирусом имеем дело

Свое название коронавирус получил из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна "корона" из выступающих белков. Заражать он может кошек, собак, летучих мышей и птиц.

В настоящее время известны шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны: они вызывают симптомы обычной простуды. Два других - это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

По данным источника российских СМИ в Минздраве, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником якобы стали летучие мыши. Затем он передался живущим на деревьях млекопитающим - пальмовым циветам (на фото ниже), от которых перекочевал к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. В эпидемиологическом расследовании, которое проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок.

Пальмовая цивета. Вирус от такого животного якобы и заразил человека

Среди симптомов заражения коронавирусом человека: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. То есть по первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Профилактика коронавируса та же, что и при гриппе. Такую памятку опубликовал ВОЗ:

мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

по возможности избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Никаких особых рекомендаций для туристов, посещающих Китай, Всемирная организация не подготовила, отметив лишь, что при похожих симптомах нужно обратиться к врачу.

Больному коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. Лечение проходит в инфекционном стационаре. При развитии заболевания - атипичной пневмонии - назначаются антибиотиков с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Отдельно украинские пользователи интернета интересуются о коронавирусе, который может поразить их собак и котов.

Коронавирус у котов и собак

Этот вирус распространен в природе и, например, 80% кошек живут с ним. Попадая в организм, он проникает в кишечник, вызывает легкий понос, после чего кошка выздоравливает. Но у 10% животных вирус мутирует, приводит к попаданию жидкости в брюшную или грудную полость, из-за чего кот умирает.

Среди других симптомов: кожные покровы и слизистые оболочки становятся бледными, зрачки могут быть неровной формы. Может наблюдаться нарушение координации движений и параличи.

На последней стадии развития болезни кошка начинает без причины худеть. В то же время за счет накопления жидкости увеличивается ее живот и может подняться температура.

В группе риска – молодые животные в возрасте до двух лет, чаще всего котята в возрасте трех-девяти месяцев. У собак развитие болезни схожее.

Как уже борются с коронавирусом

Активно подключились к борьбе с коронавирусом в США и России.

20 января появилось сообщение, что в Штаты начали разработку вакцины против пневмонии нового типа. Отмечается, что клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев.

Вчера же в Москве выступили с заявлением, что уже в феврале российские ученые закончат делать экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV.

В российских аэропортах пассажиров рейса, прибывших из Китая, уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Впрочем, без экспресс-теста эта мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Аналогичные меры по выявлению случаев заражения вирусной пневмонией уже введены в римском международном аэропорту Фьюмичино. Поставили тепловые сканеры и в аэропортах Малайзии.

Также усилен эпидемиологический контроль за пассажирами в аэропортах в крупнейших американских городах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Серьезная проверка в Австралии, Сингапуре, Таиланде и Южной Кореи.

Украинские власти о разработке препаратов, экспресс-тестов или усилении контроля на границе пока не сообщали.

При этом неделю назад стало известно, что в Тернополе три человека умерли от вирусной пневмонии, а городе много заболевших. По описанию симптомы похожи на те же, что при коронавирусе. Однако на данный мы не беремся предполагать, связаны ли летальные исходы в Украине с распространением опасного заболевания в мире.

Отметим, что это не первая вспышка коронавируса. В 2003 году он распространился на территории 29 стран и вызвал заболевание у более чем 8,5 тысяч человек.