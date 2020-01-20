В Управлении госохраны подтвердили самоубийство сотрудника в здании ЦИК
Управление государственной охраны Украины подтвердило гибель военнослужащего, застрелившегося в здании Центризбиркома. Также в ведомстве сообщили, что погибший был 1995 года рождения.
Пост с соболезновании близким молодого человека появился около 21:00 20 января в Facebook УГО.
"Сегодня, 20 января, около 18:20 в помещении Центральной избирательной комиссии военнослужащий Управления государственной охраны Украины 1995 г.р. совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", - сказано в записи.
Руководство и весь личный состав Управления госохраны искренние посочувствовало родным и близким молодого мужчины.
Ранее "Страна" сообщала, что сотрудник УГО покончил с собой из пистолета Макарова.
А осенью прошлого года мы рассказывали, как в харьковской колонии охранник покончил с собой на смотровой вышке.