Управление государственной охраны Украины подтвердило гибель военнослужащего, застрелившегося в здании Центризбиркома. Также в ведомстве сообщили, что погибший был 1995 года рождения.

Пост с соболезновании близким молодого человека появился около 21:00 20 января в Facebook УГО.

"Сегодня, 20 января, около 18:20 в помещении Центральной избирательной комиссии военнослужащий Управления государственной охраны Украины 1995 г.р. совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", - сказано в записи.

Руководство и весь личный состав Управления госохраны искренние посочувствовало родным и близким молодого мужчины.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудник УГО покончил с собой из пистолета Макарова.

А осенью прошлого года мы рассказывали, как в харьковской колонии охранник покончил с собой на смотровой вышке.