Население Украины в 2019 году потребило 35 млрд 164,3 млн кВт-ч, что на 2,2% меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

В целом потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, пишет Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в прошлом году уменьшилось на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч) – до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 1,8% – до 51 млрд 106,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 28 млрд 650,4 млн кВт-ч (-3,1% к 2018-му), топливная – 3 млрд 391,2 млн кВт-ч (-4,3%), машиностроительная – 3 млрд 659,3 млн кВт-ч (-10,4%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 765,2 млн кВт-ч (+20,9%), пищевая и перерабатывающая – 4 млрд 484,5 млн кВт-ч (-1,1%), строительных материалов – 2 млрд 246,3 млн кВт-ч (+0,7%), другая – 4 млрд 909,8 млн кВт-ч (-0,9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 710,7 млн кВт-ч (-4,1%), транспортные – 6 млрд 591,4 млн кВт-ч (-5,2%), строительные – 963,3 млн кВт-ч (-0,1%).

Население страны в 2019 году потребило 35 млрд 164,3 млн кВт-ч (-2,2%), коммунально-бытовые потребители – 15 млрд 56,5 млн кВт-ч (-2,9%), другие непромышленные потребители – 7 млрд 483,6 млн кВт-ч (+8,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2019 года осталась неизменной – 42,6%, а доля населения – снизилась до 29,3% с 29,4%.

В декабре-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 8,8% (на 1 млрд 348,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 13 млрд 997,3 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 9% (на 1 млрд 62,6 млн кВт-ч), до 10 млрд 759,2 млн кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (на 379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч

Потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1,14 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 149,35 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2015 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 11,3% по сравнению с 2014 годом - до 150,62 млрд кВт-ч.

Напомним, что Укрэнерго не будет покупать у России электроэнергию до Рождества.

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