Украина обеспокоена усилением обстрелов и гибелью украинских военных на Донбассе. Поэтому Киев в ближайшее время попытается связаться с партнерами по "нормандскому формату". То есть с Россией, Францией и Германией.

Об этом заявил в понедельник, 20 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой.

"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще? Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", – сказал Вадим Пристайко.

Напомним, что в минувшие выходные на юго-востоке Украины было убито 2 украинских военных, 10 были ранены. Никаких заявлений со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" по этому поводу не было.

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