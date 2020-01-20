Сегодня после окончания рабочего дня в помещении Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинки покончил с собой сотрудник службы госохраны.

"Стране" стали известны подробности трагедии.

В то время, когда прогремел выстрел, в здании еще находились сотрудники аппарата и уборщицы. Они прибежали на шум и увидели в луже крови тело дежурного охранника Управления госохраны. Молодой мужчина следил за пропускным режимом. Рядом валялся табельный пистолет.

Представители администрации вызвали скорую помощь и полицию, но спасти парня уже было нельзя. От выстрела в голову он скончался на месте.

По словам наших источников в МВД, в здание ЦИК сразу прибыли несколько следственно-оперативных групп полиции, однако руководство Управления госохраны полицейских следователей на место происшествия не допустило. К полиции вышли представители УГО и Госбюро расследований и заявили, что смерть военнослужащего - это их компетенция, поэтому расследование будут вести они.

Правда, работники ГБР привлекли к осмотру места происшествия сотрудников полицейской криминалистической службы, поскольку своих криминалистов у Бюро нет.

Регистрировать уголовное производство будут по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство): так заведено поступать со всеми случаями, когда можно допустить криминал. Хотя пока осмотр места происшествия показал, что военный был один.

Предсмертной записки пока не нашли. Сейчас правоохранители просматривают телефон мужчины на предмет суицидальных переписок в мессенджерах.

У органов есть две версии случившегося: суицид на почве личных отношений, бытовых неурядиц в семье либо проблем по службе и самопроизвольный выстрел при неосторожном обращении с оружием. Все версии проверяются.

Сотрудники Управления госохраны осуществляют охрану первых лиц государства: президента, премьера, спикера парламента, генпрокурора. Также они обеспечивают охрану многих госучреждений.

Как писала "Страна", в ГБР уже назвали оружие, из которого застрелился охранник ЦИК.