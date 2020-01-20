В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили информацию СМИ о том, что расследуют обстоятельства смерти сотрудника Управления госохраны в здании ЦИК. И сообщили некоторые подробности суицида мужчины, застрелившегося прямо в помещении Центризбиркома из табельного оружия.

О расследовании дела написала в Facebook пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют возможное самоубийство, совершенное сотрудником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины)", - написано в посте пресс-службы.

Также в ГБР добавили, что уже установлены некоторые детали происшествия. По предварительной информации, около 18:20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения мужчина умер на месте.

Процессуальным руководством досудебным расследованием в уголовном деле занимается Военная прокуратура Киевского гарнизона.

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