Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного "Опроса руководителей крупнейших компаний мира". Если в прошлом году замедление темпов экономического роста прогнозировали 29% опрошенных топ-менеджеров, то в этом году - 53%, что стало рекордным показателем.

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты традиционного опроса PwC, опубликованные на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний не было так много пессимистично настроенных респондентов", - констатируют в PwC.

Усиление негативных ожиданий бизнеса не совпадает с прогнозами ведущих глобальных институтов: те считают, что в 2019 году мировая экономика прошла низшую точку цикла и в новом году незначительно ускорится. Прогноз Конференции ООН по торговле и развитию - 2,5% роста в 2020 году против 2,3% в предыдущем. Всемирный банк в этом месяце тоже предсказал ускорение мирового роста до 2,5%.

Президент PwC Боб Мориц назвал следующие проблемы мировой экономики:

напряженные торговые отношения;

геополитическая напряженность;

отсутствие согласованной позиции в борьбе с изменением климата.

"Стоящие перед мировой экономикой проблемы не являются новыми - новым стал их масштаб и скорость, с какой происходит эскалация некоторых из этих проблем", - констатировал Мориц (его слова приведены в пресс-релизе PwC).

В исследовании PwC приняли участие около 1,6 тыс. человек из 83 стран. Особенно много пессимистично настроенных среди руководителей компаний в Северной Америке и Западной Европе - 63 и 59% соответственно.

Экологические риски впервые в истории опросов Всемирного экономического форума заняли первое место по вероятности в долгосрочной перспективе и их потенциальному воздействию, следует из ежегодного доклада ВЭФ о глобальных рисках, представленного 15 января.

Международный валютный фонд (МВФ) сегодня обновил свой глобальный экономический прогноз и предсказал ускорение мирового экономического роста до 3,3% в 2020 году с 2,9% в 2019-м, но предупредил, что в прогнозе высока степень неопределенности и риски по-прежнему сосредоточены в области ухудшения перспектив роста.

В 2020 году риск неопределенности в отношении перспектив экономического роста оказался на третьем месте в списке основных угроз для бизнеса, уступив место торговым конфликтам (еще один риск, которому руководители компании стали уделять повышенное внимание) и чрезмерному регулированию, которое неизменно лидирует в рейтинге. Кроме того, респонденты высказывают растущее беспокойство в связи с киберугрозами, а также изменением климата и ущербом, который наносится окружающей среде, отмечается в релизе PwC.

Напомним, что в ООН зафиксировали минимальный рост мировой экономики за последнее десятилетие.

Также мы писали о том, что в Fitch улучшили прогноз роста мировой экономики после подписания торгового соглашения между США и Китаем.