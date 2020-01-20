Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обзавелась заместителями. Она назначила на эти должности адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова и бывшего сотрудника СБУ Александра Соколова.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"Бабиков и Соколов", - коротко сказал источник о новых назначениях.

Александр Бабиков. Фото: averlex.com.ua

Как стало известно, оба новых должностных лица прошли конкурс и выиграли его.

"Страна" писала, что известно о Бабикове. Мы также сообщали, что он приступил к изучению своих должностных обязанностей в конце декабря. Еще до официального назначения.

Мы также рассказывал о Соколове, ранее работавшем в харьковском подразделении СБУ. 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, которому дали 12 лет колонии за якобы шпионаж, а потом обменяли, называл полполковника Соколова как одного из фабрикаторов своего дела.

Подробнее об обоих новых замах можно прочитать в нашей статье.