В минувшем году добыча коксующегося угля по сравнению с 2018 годом выросла на 9%, а энергетического сократилось также на 9%. В целом угледобывающие предприятия Украины снизили добычу рядового угля на 6,2% (на 2,062 млн тонн) - до 31 млн 224,4 тыс. тонн.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Так, добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,323 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,4% (на 2 млн 575,9 тыс. тонн) – до 24 млн 901,4 тыс. тонн.

Согласно данным министерства, в декабре-2019 добыча рядового угля снизилась на 0,1% (на 1,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,812 млн 751,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3 млн 565,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 51,1% (на 286 тыс. тонн) – до 846,1 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 24% (на 860,2 тыс. тонн), до 2 млн 719,4 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в 2019 году обеспечили добычу 11 млн 258,7 тыс. тонн угля (+1,3% к 2018-му), Луганской – 328,8 тыс. тонн (-33,2%), Днепропетровской – 18 млн 207,5 тыс. тонн (-9%), Львовской – 1 млн 359,7 тыс. тонн (-13,6%), Волынской – 69,7 тыс. тонн (-29,5%).

Напомним, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

Последний раз рост добычи угля в Украине фиксировался в 2012 году, когда угольщики выдали на-гора на 4,3% угля больше, чем в 2011 году. Общий ее объем составил 64,7 млн тонн, но с тех пор каждый год фиксируется падение объемов и теперь она сократилась более чем в два раза.

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