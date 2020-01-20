В поезде № 43 "Киев - Ивано-Франковск" четверо пассажиров набросились на проводника и избили его. Так они отреагировали на просьбу прекратить курить в тамбуре.

Происшествие случилось в ночь на 20 января. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

50-летний проводник получил телесные повреждения: у него зафиксированы ушибы лица. В связи с избиением начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию "Львов". Правоохранители задокументировали правонарушения и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" призвала Национальную полицию обеспечить объективное расследование происшествия. Кроме того, два ведомства ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов.

Ранее "Страна" рассказывала о случае хулиганства в Киеве, где пассажиры маршрутки избили молодого инвалида, потому что хотели быстрее уехать.

Также мы писали о том, что в столице водитель маршрутки жестоко избил пассажира за просьбу передать сдачу.